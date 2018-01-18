|
Прокуратура Грузии призвала президента воздержаться от заявлений по конкретным уголовным делам
18.01.2018 15:28
Прокуратура Грузии прокомментировала заявления, которые Георгий Маргвелашвили сделал в эфире телекомпании «Рустави-2» в связи с уголовными делами, возбужденными прокуратурой против экс-президента Михеила Саакашвили.
«Мы слышим заявления, связанные с конкретными уголовными делами и уголовным преследованием, что является эксклюзивным правом прокуратуры. Напоминаем всем, что прокуратура Грузии и прокуроры в своей деятельности независимы и подчиняются только закону. Институционная независимость прокуратуры Грузии гарантирована Конституцией Грузии и законодательством, а вмешательство в деятельность прокуратуры недопустимо и карается законом», — предупредила прокуратура нынешнего президента.
В ведомстве подчеркнули, что заявления Георгия Маргвелашвили по конкретным уголовным делам некомпетентны, субъективны и нацелены на введение общества в заблуждение.
«Заявления президента и представителей его администрации оставляют впечатление, что они пытаются совместить функции других ветвей власти — прокуратуры и суда, что однозначно выходит за рамки их компетенции», — отмечают в прокуратуре.
16 января вечером в эфире телекомпании «Рустави-2» Георгий Маргвелашвили подробно говорил об уголовных делах, возбужденных прокуратурой Грузии против экс-президента Саакашвили. Приговор, вынесенный Михеилу Саакашвили Тбилисским городским судом по делу Сандро Гиргвлиани, Георгий Маргвелашвили назвал комичным, позорным и ущербным для имиджа Грузии, а относительно уголовного дела о растрате государственных средств заявил, что после предъявленного Саакашвили обвинения в покупке пяти пиджаков Интерпол прекратил розыск бывших грузинских чиновников по красному циркуляру.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна