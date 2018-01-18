Прокуратура Грузии призвала президента воздержаться от заявлений по конкретным уголовным делам

18.01.2018 15:28 Прокуратура Грузии прокомментировала заявления, которые Георгий Маргвелашвили сделал в эфире телекомпании «Рустави-2» в связи с уголовными делами, возбужденными прокуратурой против экс-президента Михеила Саакашвили.



«Мы слышим заявления, связанные с конкретными уголовными делами и уголовным преследованием, что является эксклюзивным правом прокуратуры. Напоминаем всем, что прокуратура Грузии и прокуроры в своей деятельности независимы и подчиняются только закону. Институционная независимость прокуратуры Грузии гарантирована Конституцией Грузии и законодательством, а вмешательство в деятельность прокуратуры недопустимо и карается законом», — предупредила прокуратура нынешнего президента.



В ведомстве подчеркнули, что заявления Георгия Маргвелашвили по конкретным уголовным делам некомпетентны, субъективны и нацелены на введение общества в заблуждение.



«Заявления президента и представителей его администрации оставляют впечатление, что они пытаются совместить функции других ветвей власти — прокуратуры и суда, что однозначно выходит за рамки их компетенции», — отмечают в прокуратуре.



16 января вечером в эфире телекомпании «Рустави-2» Георгий Маргвелашвили подробно говорил об уголовных делах, возбужденных прокуратурой Грузии против экс-президента Саакашвили. Приговор, вынесенный Михеилу Саакашвили Тбилисским городским судом по делу Сандро Гиргвлиани, Георгий Маргвелашвили назвал комичным, позорным и ущербным для имиджа Грузии, а относительно уголовного дела о растрате государственных средств заявил, что после предъявленного Саакашвили обвинения в покупке пяти пиджаков Интерпол прекратил розыск бывших грузинских чиновников по красному циркуляру.















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