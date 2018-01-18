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Депутат Чичинадзе оскорбил грузинских крестьян


18.01.2018   15:33
Депутат парламента Грузии Давид Чичинадзе в ходе заседания комитета по аграрным делам упомянул крестьян в дискриминационном контексте.

На встрече обсуждались мероприятия в рамках борьбы с азиатским (мраморным) клопом. Замминистра сельского хозяйства заявил депутатам о необходимости поднимать сознательность населения, чтобы у этой борьбы был результате.

Именно за этими словами последовала реплика члена правящей “Грузинской мечты” Чичинадзе: “если б они любили учиться, они бы не были крестьянами и, поверьте, подыскали бы себе в этой жизни другое место”.

Позже депутат заявил, что не хотел никого обидеть, и его реплика кого-то оскорбила, он приносит свои извенения. По словам Чичинадзе, его заявление прозвучало в контексте повышения знаний в борьбе с азиатским клопом и не касалось общего образования в целом.

По распространившейся в социальных сетях справке, у самого Чичинадзе имеется неоконченное высшее образование.

Отметим, что правительство Грузии планирует расширить борьбу с вредителями и увеличить финансирование программы. В 2017 году мраморные клопы (азиатские щитники) практически полностью уничтожили плантации фундука на западе страны, а также поселились на кукурузных полях и в фруктовых садах, повредили цитрусовые плантации.







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