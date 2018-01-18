Либерализация наркополитики не означает поощрения наркоторговли - глава МВД

18.01.2018 15:35 Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что шаги по либерализации наркополитики должны быть предприняты как можно скорее.



Он подчеркнул, что либерализация наркополитики не означает поощрения наркоторговли.



«Мы считаем, что после решения, принятого Конституционным судом, в первую очередь, нужно привести в порядок это направление. Необходимо создать законодательные рамки, чтобы не вводить в заблуждение наших сограждан и не было поощрения», — заявил Гахария, добавив, что видит главную опасность в отсутствии надлежащих законодательных норм.



Он также попросил главу Минюста Тею Цулукиани вновь созвать межведомственный совет по наркополитике. Совет работал с 2013 года, однако, по решению главы Минюста, в октябре 2017 года приостановил свою деятельность до тех пор, пока в парламенте страны не будет консенсуса по наркополитике.



При этом Гахария выступил за ужесточение наказания для тех, кто занимается реализацией и распространением наркотиков.



«Всякая гуманизация и т.н. либерализация наркополитики никак не должна нести риски поощрения. С другой стороны, мы, как ведомство, борющееся с наркопреступностью, однозначно требуем ужесточения наказания в части наркореализации и распространения», — заявил глава МВД.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

