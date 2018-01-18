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Министр внутренних дел Грузии посетит Армению
18.01.2018 15:58
Посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария.
Как сообщает пресс-служба МИД Армении, коснувшись вопроса сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Грузии, стороны обсудили двусторонние программы, а также возможности их расширения.
Собеседники сошлись во мнении, что полиция Армении и МВД Грузии должны продолжить тесное сотрудничество по ряду направлений и объединить усилия, чтобы достигнуть наибольшего успеха в борьбе против преступности.
Коснувшись важности двусторонних визитов, стороны выразили надежду, что в ближайшем будущем состоится визит министра внутренних дел Грузии в Армению.
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