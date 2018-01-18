Министр внутренних дел Грузии посетит Армению

18.01.2018 15:58 Посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария.



Как сообщает пресс-служба МИД Армении, коснувшись вопроса сотрудничества между правоохранительными органами Армении и Грузии, стороны обсудили двусторонние программы, а также возможности их расширения.



Собеседники сошлись во мнении, что полиция Армении и МВД Грузии должны продолжить тесное сотрудничество по ряду направлений и объединить усилия, чтобы достигнуть наибольшего успеха в борьбе против преступности.



Коснувшись важности двусторонних визитов, стороны выразили надежду, что в ближайшем будущем состоится визит министра внутренних дел Грузии в Армению.















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