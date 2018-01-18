Брайза: Трамп вынужден проводить на Южном Кавказе более агрессивную политику

18.01.2018 16:25 По словам эксперта Атлантического совета Мэтью Брайза, Дональду Трампу приходится вести более агрессивную южнокавказскую политику, чем его предшественнику Бараку Обаме.



Комментируя haqqin.az согласие американского Конгресса на поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin Грузии, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза отметил как позитивный фактор то, что и Грузия, и Азербайджан являются для США дружественными государствами.



«Надо сказать, что в своей внешней политике Трамп особого внимания региону Южного Кавказа, который ему практически не знаком, не уделяет. Однако он не стал противиться решению Конгресса поставить оружие Грузии. Это означает, что госсекретарь Рекс Тиллерсон и другие чиновники правительства проводят примерно ту же политику, что осуществляла администрация Обамы. Вначале Обама хотел свернуть агрессивную политику своего предшественники Буша на Южном Кавказе и перезагрузить отношения с Россией. Но позже он пошел на сближение с Грузией и укрепление позиций США в Южнокавказском регионе. Но Обама вовсе не был готов продавать оружие Тбилиси…», - сказал Брайза.



По его словам, Трамп вынужден учитывать мнение Конгресса и вести более агрессивную политику, чем прежняя власть США.



«В условиях американской демократии президент США обязан в своей политике учитывать мнение Конгресса. И получается, что Трамп вынужден вести более агрессивную политику по сравнению с Обамой, при котором вопрос продажи оружия Грузии и Украине даже не стоял в повестке дня Белого Дома», - утверждает американский дипломат.















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