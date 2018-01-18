Часть НПО желает подключиться к разработке Национального плана действий

18.01.2018 17:10 Несколько неправительственных организаций обращаются к вице-премьеру, министру иностранных дел Грузии Михаилу Джанелидзе об участии гражданского общества в процессе разработки Национального плана действий 2018 года по осуществлению повестки дня соглашения об ассоциации.



Как говорится в письме НПО, в 2017 году парламент Грузии утвердил пакет законодательных изменений о структурной реорганизации правительства, в результате чего аппарат государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции объединился с министерством иностранных дел.



НПО просят Михаила Джанелидзе позволить им подключится к разработке Национального плана действий по следующим направлениям: правосудие, деятельность правоохранительных органов, борьба с коррупцией и реформа государственных служб, права человека и основные свободы, пытки и неподобающее отношение, равенство, права детей, права профсоюзов, основные трудовые стандарты и охрана окружающей среды.



Обращение подписывают: фонд «Открытое общество – Грузия», «Международная прозрачность – Грузия», «Центр изучения и мониторинга прав человека», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Партнерство за права человека», «Союз «Сапари», «Зеленая альтернатива».















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