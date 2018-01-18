Кобахидзе: Ни на одной из встреч в Украине мы не говорили о Михаиле Саакашвили

18.01.2018 17:39 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ни на одной из встреч в рамках официального визита в Украину не было разговоров о вопросе Михеила Саакашвили.



Как заявил Ираклий Кобахидзе журналистам, в ходе визита состоялась встреча с премьер-министром Украины, на которой речь шла о двухстороннем сотрудничестве.



«В ходе официального визита состоялась встреча с премьер-министром Украины, на которой мы говорили о двухстороннем сотрудничестве. Речь шла о политическом, а также экономическом измерении сотрудничества. У нас была очень дружеская и интересная дискуссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.



На вопрос, обсуждался ли в ходе встреч вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили, Кобахидзе ответил, что разговора на эту тему не была ни на одной из встреч.



«Для нас это неактуальный вопрос с политической точки зрения. Этот вопрос должен решаться в правовом разрезе. Исходя из этого я не думаю, что это должно было быть предметом обсуждения на наших встречах», — заявил Ираклий Кобахидзе.















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