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Кобахидзе: Ни на одной из встреч в Украине мы не говорили о Михаиле Саакашвили
18.01.2018 17:39
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявляет, что ни на одной из встреч в рамках официального визита в Украину не было разговоров о вопросе Михеила Саакашвили.
Как заявил Ираклий Кобахидзе журналистам, в ходе визита состоялась встреча с премьер-министром Украины, на которой речь шла о двухстороннем сотрудничестве.
«В ходе официального визита состоялась встреча с премьер-министром Украины, на которой мы говорили о двухстороннем сотрудничестве. Речь шла о политическом, а также экономическом измерении сотрудничества. У нас была очень дружеская и интересная дискуссия», — заявил Ираклий Кобахидзе.
На вопрос, обсуждался ли в ходе встреч вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили, Кобахидзе ответил, что разговора на эту тему не была ни на одной из встреч.
«Для нас это неактуальный вопрос с политической точки зрения. Этот вопрос должен решаться в правовом разрезе. Исходя из этого я не думаю, что это должно было быть предметом обсуждения на наших встречах», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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