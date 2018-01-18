Аппарат Омбудсмена изучает международную практику в связи с приговором Саакашвили

18.01.2018 17:41 «В связи с приговором Саакашвили мы изучаем международную практику, какие решения приняты международными судами в аналогичной ситуации», — заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария после встречи с лидерами «Национального движения».



По ее словам, аппарат Народного защитника ждет обоснованной части приговора и сделает оценки после этого.



«Мы наблюдаем за процессами в связи с обвинениями против Михеила Саакашвили в суде. Мы ждем решения суда, мы сделаем оценку и у нас будет позиция, насколько суд обосновал вину и насколько достаточными были доказательства, чтобы в отношении президента встала уголовная ответственность из-за акта о помиловании», — заявила Нино Ломджария.



По делу о Сандро Гиргвлиани бывшего президента Грузии приговорили к трем годам лишения свободы.















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