ВР Украины приняла закон о деоккупации Донбасса и признала Россию государством-агрессором

18.01.2018 17:44 280 народных депутатов проголосовали за закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Этим же законом Россия была признана государство-агрессором.



Перед голосованием докладчик народный депутат Иван Винник (фракция «Блок Петра Порошенко») очень быстро зачитал большое количество поправок, которые учтены в законопроекте. После этого фракции «Самопомич» и «Батькивщина» попросили 15 минут перерыва, чтобы изучить то, что в итоге будет отображено в документе.



«Только что с трибуны был зачитан текст, быстро, непонятно. По большому счету ни один человек в зале не знает, за что сейчас будет голосование», — сказал глава фракции «Самопомич» Олег Березюк.



Согласно законопроекту, временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль: сухопутная территория и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, внутренние морские воды, прилегающие к этой территории, недра под территориями и воздушное пространство над этими территориями.



Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.



В тоже время нардепы поспорили относительно присутствия упоминание в законе минских соглашений.



«В статье 7 законопроекта восстановить часть 1 в редакции автора проекта», — зачитал докладчик по законопроекту, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник с трибуны Верховной Рады перед голосованием.



В тоже время глава фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявляет, что в данном законе нет упоминания Минских соглашений об урегулировании ситуации в регионе.















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