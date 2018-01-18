В Батуми с рабочим визитом находится делегация ФИДЕ

18.01.2018 18:21 Осенью 2018 года в Грузии состоится 43-я международная шахматная олимпиада. В связи с проведением олимпиады, и с целью инспекции сегодня в Батуми находилась официальная делегация ФИДЕ. Делегацию возглавляет первый вице-президент ФИДЕ Георгиус Макропулос.



Гостей, находящихся с рабочим визитом в Батуми, приняли председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, и министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе. Члены делегации осмотрели текущее строительство Дворца спорта, где планируется провести олимпиаду по шахматам.



Сегодня же состоялась рабочая встреча в администрации правительства Аджарии. На встрече вместе с официальными членами делегации присутствовали директор организационного комитета Всемирной олимпиады по шахматам 2018 года, и в то же время президент Европейского союза по шахматам Зураб Азмаипарашвили, и президент Федерации Грузии по шахматам Георгий Гиоргадзе, представители Министерства культуры и спорта Грузии, и правительства Аджарии. На встрече стороны рассмотрели организационные вопросы запланированной олимпиады.



"У нас была очень приятная встреча. Мне очень нравится Батуми. Я несколько раз был здесь. Последний раз я приезжал четыре года назад. На меня сильное впечатление произвело развитие, которое происходит в городе. Я уверен, что людям, которые приедут сюда, очень понравится Батуми. У нас была плодотворная встреча в правительстве Аджарии. Подготовительные работы идут по расписанию. Единственное, на что мы заостряем внимание, это вопрос строительства дополнительного здания. Однако в ходе обсуждения на встрече председатель правительства и министр отметили, что все успеется вовремя. Мы еще раз приедем в марте, чтобы ознакомится с подготовительными работами"- отметил после рабочей встречи первый вице-президент ФИДЕ.



По словам министра культуры и спорта Грузии Михаила Гиоргадзе, на встрече были рассмотрены все логистические-технические, и организационные детали, а также вопрос строительства дополнительного зала.



"В Батуми состоялась первая встреча с вице-президентом ФИДЕ Георгиусом Макропулосом, и членами его делегации. Мы осмотрели те залы, где должна состояться шахматная олимпиада. Осмотрели место, где должен быть построен новый дополнительный зал. Мы наметили конкретный план действия, договорились о том, что следующий визит инспектирования произойдет уже в марте"- заявил Михаил Гиоргадзе.



Председатель правительства Аджарии считает важнейшим мероприятием с точки зрения повышения узнаваемости страны и региона проведение шахматной олимпиады мира в Батуми. По словам Зураба Патарадзе, строительство Дворца спорта подошло к завершающему этапу, идет строительство третьего зала, и обустройство внешнего периметра.



"Все соответствующие ведомства центрального и регионального правительства в ежедневном режиме продолжат работу для того, чтобы достойно провести олимпиаду"- заявил Зураб Патарадзе.



43-я олимпиада мира по шахматам состоится в Батуми с 23 сентября по 6 октября включительно, и в ней примут участие около 4 000 шахматистов и официальных лиц более чем 180 стран мира. Церемония открытия олимпиады состоится на "Блэк Си Арене" в Шекветили.

















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