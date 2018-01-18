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Президент Грузии наградил посмертно участников войны в Абхазии 1992-1993 гг


18.01.2018   18:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посмертно наградил орденами Вахтанга Горгасали I, II, III степеней и медалями за проявленную отвагу, героизм и самоотверженность в борьбе за территориальную целостность Грузии воинов, погибших в войне в Абхазии в 1992-1993 годах.

Церемония передачи государственных наград семьям погибших воинов состоялась в департаменте ветеранов.

Президент еще раз напомнил те заслуги и отвагу, которую проявили грузинские воины в борьбе за территориальную целостность своей Родины.

«Через года хочу сказать спасибо тем людям, которые героически сложили свои головы за единство и неделимость Родины.

Начальный период независимости Грузии был крайне тяжелым, потому, что с первых же дней нам пришлось защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Государство не было готово к этому, но готов был наш народ, люди, которые с патриотическими чувствами пошли защищать Родину. Их спины не защищали ни государственные институты, ни система, но самое сильное было то, что объединяло людей – любовь к Родине», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент отметил, что на примере тех героев, была создана сильная армия, по подобию которой мы растим новые поколения наших вооруженных сил.






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