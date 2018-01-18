В Европарламенте заявляют о недостаточности финансирования борьбы с пропагандой Кремля

18.01.2018 18:23 В Европарламенте раскритиковали недофинансирования возможностей ЕС для борьбы с российской пропагандой, призвав привлечь адекватные ресурсы на европейском уровне для защиты от ее воздействия. Об этом шла речь во время дебатов в Страсбурге, посвященных влиянию российской пропаганды на страны ЕС, сообщает УНИАН.



Депутат Европейского парламента от Латвии Сандра Калниете заявила, что в рамках ЕС необходимо улучшить уровень осведомленности и обмениваться опытом.



"Мне жаль, что возможности ЕС финансируются в недостаточной степени и не хватает персонала. (Европейская) Комиссия и Европейская служба внешнеполитической деятельности не услышали тревожных звонков, которые звучали в этом здании и в европейских столицах со времени начала войны против Украины", - сказала Калниете.



Калниете считает, что необходимо сделать европейские сообщества более устойчивыми в условиях российской кампании по дезинформации. Депутат отметила, что нужно привлечь адекватные ресурсы на европейском уровне для защиты от воздействия пропаганды. По ее словам, бюджет Агентства ЕС по кибербезопасности необходимо увеличить в десять раз.















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