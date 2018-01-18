Вольский: Не думаю, что в исследовании NDI ряд вопросов был задан правильно

18.01.2018 18:32 По мнению вице – спикера парламента Гии Вольского, проблема со знанием мажоритариев существует не только в Грузии, но и в других странах.



Вольский прокомментировал результаты политического исследования NDI и отметил, что к организации, которая проводит только исследования, скептицизм существует с 2012 года.



«Конечно, проблемы в государственных структурах в социальных вопросах тщательно проанализированы и критическое отношение общество понятно, хотя, думаю, что в исследовании ряд вопросов населению не были заданы верно.У нас есть свои исследования, согласно которым, «Грузинская мечта» имеет серьёзное преимущество над другими партиями, но мы не должны быть этим удовлетворены, что все хорошо. Если бы завтра проводились выборы, мы бы выиграли, но это не означает, что мы не должны заботиться о развитии. 31% опрошенных говорит, что поддерживают «Грузинскую мечту». По нашим данным, сторонников партии чуть больше, но я бы не стал брать за основу исследований, чтобы оценивать политическое или социальное положение в Грузии», — отметил Вольский.



По его же словам, определенное количество избирателей никогда не нуждалась в помощи мажоритарных депутатов и именно это вызвано их незнанием.





















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