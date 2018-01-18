Кобахидзе: В связи с законом «О вещании» состоится встреча с представителями медии

18.01.2018 18:33 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о проведении встречи с представителями медии по вопросу закона «О вещании».



Такое заявление Кобахидзе сделал в Украине, где он находится с членами делегации с официальным визитом.



«Мы готовы для продолжения консультаций, что не раз отмечали. Предположительно, после окончания официального визита мы запланируем встречу с представителями медии», — заявил Ираклий Кобахидзе журналистам.

















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