МИД Грузии приносит соболезнования правительству и народу Узбекистана

18.01.2018 18:34 Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Республики Казахстан. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Грузии.



«Министерство иностранных дел Грузии сочувствует членам семей погибших и пострадавших, их близким и в это тяжелое время испытаний выражает поддержку правительству и народу Республики Узбекистан», — сказано в заявлении МИД Грузии.



Автобус с пассажирами сгорел утром 18 января в Актюбинской области. В транспортном средстве было 57 человек. Погибли 52 человека. Пятеро, включая трех водителей, смогли выбраться из машины. По предварительной информации, все погибшие — граждане Узбекистана, водители — казахстанцы.



Пострадавшим оказали помощь. У них ожоги легкой степени. По словам врачей, ни один из выживших не нуждается в госпитализации. По данным властей, автобус ехал в Казань.















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