|
МИД Грузии приносит соболезнования правительству и народу Узбекистана
18.01.2018 18:34
Министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в результате дорожно-транспортного происшествия в Актюбинской области Республики Казахстан. Об этом говорится в официальном сообщении МИД Грузии.
«Министерство иностранных дел Грузии сочувствует членам семей погибших и пострадавших, их близким и в это тяжелое время испытаний выражает поддержку правительству и народу Республики Узбекистан», — сказано в заявлении МИД Грузии.
Автобус с пассажирами сгорел утром 18 января в Актюбинской области. В транспортном средстве было 57 человек. Погибли 52 человека. Пятеро, включая трех водителей, смогли выбраться из машины. По предварительной информации, все погибшие — граждане Узбекистана, водители — казахстанцы.
Пострадавшим оказали помощь. У них ожоги легкой степени. По словам врачей, ни один из выживших не нуждается в госпитализации. По данным властей, автобус ехал в Казань.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна