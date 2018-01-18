Главы парламентов Грузии, Украины, Польши и стран Балтии обсудят в Кишиневе "российскую агрессию"

18.01.2018 18:47 Главы парламентов стран Балтийского и Черноморского регионов проведут в Кишиневе встречу через месяц. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на совместном брифинге с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.



Он пояснил, что речь идет о Межпарламентской конференции Молдовы, Грузии и Украины 2-3 марта с участием представителей парламентов Польши, Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, передает infotag.md



"Понимая, какую угрозу несет Россия для своих соседей, и я, и председатель грузинского парламента активно инициируем сотрудничество на региональном уровне со странами, которые имеют общую границу с Россией. По нашей инициативе и состоится эта встреча, чтобы совместно продемонстрировать свою позицию в отношении российской агрессии", - сказал спикер.



Он признался, что хорошо помнит 2008 г., когда Тбилиси предупреждал Киев, что после российской агрессии в отношении Грузии может настать черед Украины.



"Так и произошло. Сегодня мы разделяем опыт, который есть у Грузии с этой точки зрения, и продолжаем сотрудничество. Мы знаем, какими могут быть последствия российской агрессии и, кроме того, что мы сотрудничаем в этом направлении, мы придаем большое значение развитию регионального сотрудничества", - отметил Парубий.



По его словам, еще одной целью является поддержка европейских устремлений Молдовы, которая сталкивается с такими же вызовами, связанными с агрессией РФ.



Председатель парламента Грузии подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил общие цели и вызовы. Он высказался за совместные усилия против агрессии и членство обеих стран в НАТО и Евросоюзе.















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