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Вольский: Экстрадиция Саакашвили должна быть осуществлена в рамках закона
18.01.2018 19:02
Вице – спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что экстрадиция экс – президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузию должна осуществится.
По словам Вольского, часто речь заходит о том, что какую политическую команду устраивает экстрадиция Саакашвили, а какую нет.
«Вокруг всего этого создан определенный ажиотаж, когда существуют правовые нормы и правосудие, которые требуют от обвиняемого ответственности. Экстрадиция – составная часть этого. Что бы не думал лично я или политическая группа, экстрадиция должна быть осуществлена в соответствии с законом, а не согласно эмоциям», — заявил Вольский.
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