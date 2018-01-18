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Вольский: Экстрадиция Саакашвили должна быть осуществлена в рамках закона


18.01.2018   19:02
Вице – спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что экстрадиция экс – президента Грузии Михеила Саакашвили в Грузию должна осуществится.

По словам Вольского, часто речь заходит о том, что какую политическую команду устраивает экстрадиция Саакашвили, а какую нет.

«Вокруг всего этого создан определенный ажиотаж, когда существуют правовые нормы и правосудие, которые требуют от обвиняемого ответственности. Экстрадиция – составная часть этого. Что бы не думал лично я или политическая группа, экстрадиция должна быть осуществлена в соответствии с законом, а не согласно эмоциям», — заявил Вольский.







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