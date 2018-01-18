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Тея Цулукиани встретилась с премьер–министром Антигуа и Барбуда


18.01.2018   19:11
В рамках саммита стран Карибского моря, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани провела встречу с премьер – министром Антигуа и Барбуда.

По информации министерства юстиции, премьер Гастон Браун пригласил Цулукиани во дворец и поблагодарил её за участие в форуме.

По заявлению премьера, Грузия – это страна, у которой Антигуа и Бербуда может многому научиться.

«Я рад, что началось тесное двустороннее сотрудничество с грузией. Успехи Грузии по многим направлениям для нас очень важны. Я жду углубления этих отношений и возможности визита в Грузию», — заявил премьер.

Министр юстиции, со своей стороны, пригласила Гастона Брауна принять участие в саммите «Партнерства открытого сотрудничества», который пройдет в Грузии.

«В первую очередь, хочу поблагодарить Антигуа и Барбуда за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Вместе с тем, предложить поделиться нашим опытом с точки зрения электронного управления и предоставления сервисов. Если у вас будет желание, моё ведомство примет группу специалистов по информационным технологиям, чтобы на месте пройти тренинг по электронному управлению», — заявила Цулукиани.

По информации ведомства, министр юстиции Тея Цулукиани приняла участие в саммите стран Карибского бассейна, который провели Антигуа и Барбуда.






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