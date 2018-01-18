Президент Грузии встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС

18.01.2018 20:24 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС Эриком Хёгом.



Президент поздравил Эрика Хёга с назначением на должность и пожелал успешной деятельности в рамках миссии.



На встрече речь коснулась текущего положения на оккупированных территориях Грузии, положения в результате сдвига оккупационной линии и было уделено внимание Женевским дискуссиям.



По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, Миссия наблюдателей ЕС является сегодня единственным международным механизмом в Грузии и очень важно ее эффективное функционирование в стране, чтобы мир знал, что происходит в этом направлении.















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