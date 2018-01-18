|
Президент Грузии встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС
18.01.2018 20:24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с новым руководителем Миссии наблюдателей ЕС Эриком Хёгом.
Президент поздравил Эрика Хёга с назначением на должность и пожелал успешной деятельности в рамках миссии.
На встрече речь коснулась текущего положения на оккупированных территориях Грузии, положения в результате сдвига оккупационной линии и было уделено внимание Женевским дискуссиям.
По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, Миссия наблюдателей ЕС является сегодня единственным международным механизмом в Грузии и очень важно ее эффективное функционирование в стране, чтобы мир знал, что происходит в этом направлении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна