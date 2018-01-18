|
Беселия: У нас есть ресурс для преодоления вето
18.01.2018 20:25
Разумеется, у нас, у большинства есть ресурс для преодоления вето, однако, так как есть коллеги, у которых есть иные соображения, мы еще раз вернемся к законопроекту, - об этом заявила журналистам депутат парламента Грузии Эка Беселия по поводу изменений, осуществленных в законе «О вещании» в связи с Общественным вещателем.
По ее же словам, большинство и лично она готовы встретиться с представителями медиа-средств и выслушать их аргументы.
Беселия говорит и о том, что в мотивированных замечаниях, представленных президентом Грузии в связи с законопроектом, она не увидела никаких новых и весомых аргументов и не разделяет вето президента.
«…Что касается различных мнений, которые действительно были в связи с законопроектом, мы соберемся и обсудим – внутри команды у нас будет рабочий процесс, так как есть коллеги, у которых была иная позиция», - заявила журналистам Эка Беселия.
По информации Беселия, встреча большинства пройдет до открытия весенней сессии парламента Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна