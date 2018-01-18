Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Сергеенко: Моя кандидатура на пост президента не рассматривается


18.01.2018   20:42
Министр здравоохранения Давид Сергеенко опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что он будет кандидатом в президенты Грузии от правящей команды. Как заявил министр на проведенной сегодня, 18 января, пресс-конференции, в связи с этим вопросом с ним никакие консультации не велись.

«Распространенная в медиа информация была для меня полной неожиданностью. Даю честное слово, что моя кандидатура не рассматривается и что никаких переговоров не было», - заявил Давида Сергеенко.

Согласно распространенной информации, в связи с предстоящими выборами президента страны в правящей команде ведутся переговоры по нескольким кандидатурам на этот пост. В частности, якобы рассматриваются кандидатуры премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы Минздрава Давида Сергеенко, однако эту информацию в правящей команде пока не подтверждают.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна