Сергеенко: Моя кандидатура на пост президента не рассматривается

18.01.2018 20:42 Министр здравоохранения Давид Сергеенко опровергает распространенную в СМИ информацию о том, что он будет кандидатом в президенты Грузии от правящей команды. Как заявил министр на проведенной сегодня, 18 января, пресс-конференции, в связи с этим вопросом с ним никакие консультации не велись.



«Распространенная в медиа информация была для меня полной неожиданностью. Даю честное слово, что моя кандидатура не рассматривается и что никаких переговоров не было», - заявил Давида Сергеенко.



Согласно распространенной информации, в связи с предстоящими выборами президента страны в правящей команде ведутся переговоры по нескольким кандидатурам на этот пост. В частности, якобы рассматриваются кандидатуры премьер-министра Георгия Квирикашвили и главы Минздрава Давида Сергеенко, однако эту информацию в правящей команде пока не подтверждают.















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