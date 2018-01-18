Ратиани: Если Общественный вещатель хочет включиться в конкуренцию, тогда он должен отказаться от денежных средств, получаемых из госбюджета

18.01.2018 21:17 Если Общественный вещатель хочет включиться в конкуренцию, тогда он должен отказаться от денежных средств, получаемых из госбюджета, - об этом заявил журналистам депутат от меньшинства парламента Грузии Серго Ратиани.



По словам Ратиани, Общественному вещателю дается весьма большие средства из госбюджета для того, чтобы телеканалу не пришлось дополнительно требовать деньги и не ограничивать и так малый рекламный рынок.

В принятом парламентом законе Ратиани видит и угрозу коррупции и протекционизма и выражает поддержку в отношении вето президента.



«Из бюджета предполагается весьма большая сумма для Общественного вещателя. Естественно, не существует оснований для того, чтобы Общественный вещатель требовал ограничения рекламного рынка свободных медиа, так же появляются дополнительные основания для того, чтобы увеличилась коррупция и протекционизм. Закон, который принят большинством «Грузинской мечты», однозначно способствует протекционизму, увеличению коррупции и ограничивает рынок свободных медиа. Разумеется, мы согласимся с вето президента», - заявил журналистам Серго Ратиани.

















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