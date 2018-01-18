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Народный защитник встретилась с неправительственным сектором


18.01.2018   21:31
Народный защитник встретилась с неправительственным сектором в офисе фонда «Открытое общество – Грузия».

Инициатором встречи была Омбудсмен, которая ознакомила представителей третьего сектора со своим видением и планами на будущее. Разговор шел и об отчете Народного защитника на будущий год, и тех вопросах, которым Нино Ломджария должна уделить внимание в ходе работы над документом.

По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» Михаила Бенидзе, разговор коснулся и конституционной реформы, прав человека и других текущих вопросов. А исполнительный директор «Международной прозрачности — Грузия» Эка Гигаури отметила, что со своей стороны говорила о судебной системе.






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