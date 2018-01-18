Политические рейтинги в результатах опроса, проведенного по заказу NDI

18.01.2018 22:00 Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного примерно спустя месяц после прошедших 21 октября выборов местного самоуправления, «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» пользуется наиболее сильной поддержкой общественности и 31% респондентов заявляют, что эта партия «ближе всего стоит» к ним, а Национальное движение называет таковой 10% респондентов.



Опрос, результаты которого были опубликованы в четверг, проводился Кавказским центром исследовательских ресурсов по заказу Национально-демократического института США (NDI) в период с 29 ноября по 19 декабря, и являются частью того широкого опроса общественного мнения, в рамках которого, на основании представительного подбора были опрошены 2 298 респондентов, а пределы разницы результатов опроса составляют +/- 1,9%.



Согласно результатам опроса, 17% респондентов либо отказались отвечать, либо сказали, что не знают, какая из партий наиболее близка к ним. 30% респондентов ответили на этот вопрос, что «ни одна из партий» стоит близко к ним. 4% респондентов назвали «Европейскую Грузию», «Альянс патриотов» - 3%, и 6% указали на другие партии.



В ходе аналогичного опроса в июне прошлого года, правящую партию, которая на выборах местного самоуправления в октябре получила 55,81% голосов по пропорциональной системе, около 23% респондентов назвали наиболее близкой партией к ним; Затем следовала оппозиционная партия Национальное движение с 9%-ми, результат выборах которого составил 17,08%; Европейскую Грузию, получившую на выборах 10,4% голосов, наиболее близкой к ним партией назвали 4% респондентов. Такое же количество респондентов считали наиболее близкой к ним партией Альянс патриотов, который на выборах местного самоуправления получил 6,56% голосов избирателей.



Аналогичные данные зафиксированы и в ответах на вопрос «Если завтра проходили бы парламентские выборы, за какую партию вы бы проголосовали?». 27% респондентов называет Грузинскую мечту, Единое национальное движение - 10%, Европейскую Грузию - 3% и другие партии - 7%. 24% респондентов не голосовали бы ни за одну партию, а а 15% заявили, что не знают, какой партии отдали бы предпочтение.



«Как видно, население, особенно молодые избиратели, все еще находятся в режиме ожидания. Они ждут, когда предложат партии убедительные идей о том, как они отличаются от других партий и каким образом намерены достичь наилучших результатов. А до этого нам не следует ждать крупных изменений в данных о поддержке партий», - заявила Лора Торнтон, глава офиса NDI США в Грузии.



В исследовании NDI приводится также оценка деятельности Парламента Грузии. На вопрос, чего ждут от члена Парламента, 75% опрошенных считают, что депутат сделает то, что скажет ему партия; 55% ждут от своих избранников активности, столько же респондентов считают, что член Парламента будет защищать только свои интересы, а 41; опрошенных думают, что депутаты будут лоббировать интересы избирателя.



На вопрос, «кто является вашим мажоритарным депутатом в Парламенте», правильный ответ дали только 26% респондентов, 14% ответили неправильно, а 59% не знали личности мажоритарного депутата.



В исследовании содержатся данные об отношении респондентов к текущим политическим вопросам. Согласно результатам опроса, только 25% респондентов информированы о конституционных изменениях, принятых Парламентом 26 сентября 2017 года. Столько же респондентов знали, что в декабре 2016 года Парламент создал Конституционную комиссию.



Из тех респондентов, кто слышал о конституционных поправках, только 6% заявили, что поправки в полной мере соответствуют взглядам граждан, 60% полагают, что изменения соответствуют взглядам граждан частично, а 18% заявляют, что совершенно не соответствуют.



В исследовании приведены мнения респондентов об увеличении участия женщин в политике и введении обязательной гендерной квоты в Парламенте. Согласно опросу, идею квотирования поддерживает 63% респондентов.



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