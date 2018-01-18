Служба государственного аудита подтверждает, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья

18.01.2018 22:37 Служба государственного аудита подтверждает, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья, - об этом говорится в очередном заявлении Службы государственного аудита Грузии по вопросу вакцины против бешенства.



Как поясняют в Службе государственного аудита, на основании представленных Минздравом Грузии доказательств и аргументов, Служба аудита пришла к заключению, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья.



Вместе с тем, в Службе государственного аудита отмечают, что пояснения, прилагаемые к плану аудиторской деятельности, не являются документами, отображающими уже изученные факты.



«Исходя из значимости программы иммунизации, на основании обращения Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, Служба государственного аудита вместе с рабочей группой министерства в ускоренном режиме изучила вопрос, связанный с безопасностью вакцины против бешенства.



На основании представленных Минздравом доказательств и аргументов, Служба аудита пришла к заключению, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья», - говорится, в частности, в заявлении Службы аудита.

















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