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Служба государственного аудита подтверждает, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья


18.01.2018   22:37
Служба государственного аудита подтверждает, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья, - об этом говорится в очередном заявлении Службы государственного аудита Грузии по вопросу вакцины против бешенства.

Как поясняют в Службе государственного аудита, на основании представленных Минздравом Грузии доказательств и аргументов, Служба аудита пришла к заключению, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья.

Вместе с тем, в Службе государственного аудита отмечают, что пояснения, прилагаемые к плану аудиторской деятельности, не являются документами, отображающими уже изученные факты.

«Исходя из значимости программы иммунизации, на основании обращения Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты, Служба государственного аудита вместе с рабочей группой министерства в ускоренном режиме изучила вопрос, связанный с безопасностью вакцины против бешенства.

На основании представленных Минздравом доказательств и аргументов, Служба аудита пришла к заключению, что вакцина против бешенства безопасна для здоровья», - говорится, в частности, в заявлении Службы аудита.







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