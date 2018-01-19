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СМИ призывают парламент учесть замечания президента к закону «О вещании»


19.01.2018   12:17
51 медиа-организация, которые действуют в Грузии, обращается к Парламенту с заявлением и призывает принять мотивированные замечания президента, представленные к поправкам, внесенным в Закон «О вещании».

Медиа-организации приветствуют решение президента о наложении вето на законопроект и призывают депутатов, использовать вето президента, «как шанс, и еще раз вернуться к этому вопросу и изучить досконально те угрозы, которые создает медиа-среде спорная редакция Закона «О вещании».

«В стране, где рынок коммерческой рекламы с каждым годом сокращается, а гарантированное бюджетное финансирование ОВГ увеличивается ежегодно на несколько миллионов... существенное увеличение рекламных и спонсорских возможностей для Общественного вещателя угрожает финансовой устойчивости независимых СМИ. С другой стороны, это ставит под угрозу идею самого Общественного вещателя, что наряду с другими компонентами подразумевает также и свободу от коммерческого влияния», - говорится в заявлении медиа-организаций, которое было опубликовано сегодня.

Прежде чем обсуждать этот вопрос, медиа-организации, в числе которых наряду с ведущими телекомпаниями были и представители региональных теле и радиовещателей и печатных СМИ, требуют встречи с председателем Парламента и парламентским большинством.

Председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который находится с визитом в Украине, уже выразил готовность встретиться с представителями СМИ после возвращения в Грузию.

Инициированные к Закону «О вещании» поправки Парламент принял 22 декабря, а 15 января президент наложил вето на этот законопроект и с мотивированными замечаниями вернул его в Парламент для обсуждения. Принятый законопроект предусматривает для Общественного вещателя больше свободы в распоряжении бюджетными средствами и предоставляет ему возможность получать дополнительные доходы от коммерческой рекламы. Законопроект стал предметом острой критики со стороны НПО и частных вещателей.

Civil Georgia





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