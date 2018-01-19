В Палате лордов британского парламента состоялось слушание по вопросу Грузии

19.01.2018 14:01 В Палате лордов британского парламента впервые прошло слушание по вопросу Грузии под названием – «Как сделать, чтобы Россия уважала территориальную целостность Грузии и вывела свои войска с оккупированных территорий Грузии». В связи с данным вопросом выступил государственный министр лорд Ахмад Уимблдон.



«Хочу напомнить Палате лордов, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Москву рассмотрел с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем лавровым вопрос Грузии.Объединенное королевство твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. В прошлом году Великобритания поддержала две резолюции ООН, где зафиксировано, что Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотъемлемыми частями Грузии. мы также использовали заявления ОБСЕ для осуждения действий России в Грузии, отправили наблюдателей в Грузию в действующую мониторинговую миссию ЕС и с помощью НАТО и других международных организаций оказываем помощь Грузии, чтобы более эффективно справляться с давлением России», — заявил лорд Ахмад Уимблдон.



На вопрос члена Палаты лордов Гарри Пентрегарта, как смотрит госминистр на размещение военных подразделений России на территории Грузии, установки искусственных ограждений типа колючей проволоки и других барьеров и должно ли международное сообщество вынудить РФ уважать территориальную целостность Грузии, государственный министр ответил:



«Вы правильно заметили, что Россия продолжает интервенцию в Абхазию и Южную Осетию. Хочу заверить, что британское правительство делает все для того, чтобы остановить это с помощью международного давления. Наглядный пример этому, встреча глав правительств Грузии и Великобритании в Брюсселе в рамках саммита», — заявил государственный министр.



«Мы хотим, чтобы демократия в Грузии устойчиво развивалась. Для этого мы собираемся выделить Грузии 5,5 млн. фунтов стерлингов», — заявил лорд Ахмад Уимблдон.



Информацию распространяет МИД Грузии.

















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