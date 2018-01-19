Британия выделит на развитие демократии в Грузии 5.5 миллионов фунтов стерлингов

19.01.2018 14:25 Великобритания дополнительно выделит на развитие демократии в Грузии 5.5 миллионов фунтов стерлингов, — об этом министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании лорд Ахмад Уимблдонский заявил в палате лордов на вопрос лорда Каролины Хигбор.



Каролина Хигбор спросила лорда Уиблдонского, насколько Великобритания вовлечена в процесс развития Грузии и строительство мира.



Министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании подчеркнул встречу премьер-министров двух стран, на которой, по его словам, рассмотрели перспективы помощи со стороны Британии в деле развития демократических реформ в Грузии.



«Мы хотим, чтобы демократия в Грузии развивалась устойчиво. Для этого планируем дополнительно выделить 5.5 миллионов фунтов стерлингов. На эти темы мы говорим с Грузией в формате двухсторонних переговоров, говорим с Россией и всем международным сообществом, включая Евросоюз», — отметил министр.



В палате лордов Великобритании состоялись слушания по вопросу оккупации территорий Грузии. Министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании лорд Ахмад Уимблдонский обратился к палате с речью.



Ахмад Уимблдонский заявил, что правительство в правительство Великобритании делает все, чтобы остановить интервенцию России в оккупированной Абхазии и т.н. т.н. Южной Осетии.



Информацию распространяет МИД Грузии.

















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