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В Грузии нет механизма расследования преступлений, совершенных правоохранителями - HRW


19.01.2018   14:29
В Грузии нет независимого, эффективного механизма расследования преступлений, совершенных правоохранителями, — об этом говорится в отчете международной организации Human rights watch.

По оценке Human rights watch, в том случае, когда следствие начинается, оно ведется по таким статьям, которые предусматривают легкие, несообразные санкции, например, превышение служебных полномочий, и редко выносится обвинительный приговор.

«Соответствующие органы часто не наделяют жалобщиков статусом жертвы, что лишает их возможности изучать материалы дела», — говорится в документе.

Международная правозащитная организация Human rights watch подчеркивает, что с ноября 2016 года до момента подготовки отчета «Ассоциация молодых юристов Грузии» получила 25 жалоб по поводу пыток и ненадлежащего обращения, 20 из которых – со стороны полицейских, а 5 – персонала тюрем.

С 2014 года до момента подготовки отчета прокуратура на основании требования Народного защитника, начала следствие по 63 фактам предполагаемых пыток и ненадлежащего обращения, однако в результате этих расследований ни одной уголовной ответственности не последовало.







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