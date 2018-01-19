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В МВД Грузии создан департамент по защите прав человека
19.01.2018 14:32
В министерстве внутренних дел создан департамент по защите прав человека. Об этом говорится в постановлении правительства.
Соответствующее изменение «Об утверждении устава министерства внутренних дел Грузии» вошло в 337-ое постановления правительства Грузии 13 декабря 2013 года.
Согласно постановлению правительства, основными задачами департамента по защите прав человека являются: своевременное реагирование на факты преступлений под мотивом семейного преступления, насилия в отношении женщин, нетерпимости по дискриминационному признаку, трафикинга, преступления, совершенного несовершеннолетними или в отношении их и обеспечение эффективности расследования в рамках компетенции; сотрудничество и координация с государственными органами по защите прав человека и НПО.
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