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В МВД Грузии создан департамент по защите прав человека


19.01.2018   14:32
В министерстве внутренних дел создан департамент по защите прав человека. Об этом говорится в постановлении правительства.

Соответствующее изменение «Об утверждении устава министерства внутренних дел Грузии» вошло в 337-ое постановления правительства Грузии 13 декабря 2013 года.

Согласно постановлению правительства, основными задачами департамента по защите прав человека являются: своевременное реагирование на факты преступлений под мотивом семейного преступления, насилия в отношении женщин, нетерпимости по дискриминационному признаку, трафикинга, преступления, совершенного несовершеннолетними или в отношении их и обеспечение эффективности расследования в рамках компетенции; сотрудничество и координация с государственными органами по защите прав человека и НПО.







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