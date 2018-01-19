Саакашвили заявил, что предпочтет тюрьму в Киеве, чем отдых на Мальдивах

19.01.2018 14:59 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал журналистам информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко в новогодние праздники отдыхал на Мальдивах.



«Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь», — сказал Саакашвили, добавив, что заявляет об этом со всей ответственностью.



Напомним, что Саакашвили обвиняется в Украине в содействии участникам преступной организации и ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

















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