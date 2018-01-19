|
Саакашвили заявил, что предпочтет тюрьму в Киеве, чем отдых на Мальдивах
19.01.2018 14:59
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили прокомментировал журналистам информацию о том, что президент Украины Петр Порошенко в новогодние праздники отдыхал на Мальдивах.
«Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже на Мальдивы, если меня отправят на год, на остров президентский. Мне лучше сидеть в тюрьме здесь», — сказал Саакашвили, добавив, что заявляет об этом со всей ответственностью.
Напомним, что Саакашвили обвиняется в Украине в содействии участникам преступной организации и ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна