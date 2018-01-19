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В грузинском обществе кризис отношения к партиям - политолог


19.01.2018   15:05
Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал результаты опроса Национального демократического института США (NDI) о том, какая партия ближе всего по взглядам населению Грузии

"Примечательно, что все партии теряют рейтинг. Кроме трех партий никого не видно на горизонте. Эти партии, которые остались, тоже теряют свои позиции. Следовательно, есть общий кризис отношения населения к партийному спектру. Это отношение отражается и в данных результатах, когда на второе место выходит не конкретная партия, а вариант ответа "не выбираю никого", — сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Согласно результатам опроса, на вопрос "Какая партия ближе Вам по взглядам"? 31% респондентов ответили — правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Существенная часть респондентов (30%) отметила, что ни одна партия не близка им по взглядам. Взгляды бывшей правящей партии "Единое национальное движение" разделяют 10% опрошенных, а взгляды других оппозиционных парламентских партий "Европейская Грузия – движение за свободу" и "Альянс патриотов Грузии" – 4% и 3%, соответственно. Другие партии назвали 6% опрошенных.






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