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Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Саакашвили перенесли на 26 января


19.01.2018   15:48
Киевский суд в пятницу, 19 января, рассматривал апелляцию Генеральной прокуратуры на избрание меры пресечения третьему президенту Грузии Михеилу Саакашвили.

Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела Саакашвили перенесли на 26 января на 10.00. При этом, рассмотрение дела перенесли по личным причинам. Сообщается, что у судьи умер родственник.

В свою очередь, Саакашвили выступил в суде и заявил, что во вторник, 23 января, власти хотят выдворить его из Украины.

"По прилете с Мальдивских островов, первым что сказал Порошенко - как там с судами Саакашвили", - заявил третий президент Грузии.






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