Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили рассказал, как срывали его встречу в Одессе


19.01.2018   15:49
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил администрацию одесской гостиницы, где он проводил встречу, в срыве мероприятия. Такое заявление он сделал во время своего выступления перед заседанием суда по рассмотрению апелляции Генеральной прокуратуры в пятницу, 19 января, которое транслировал телеканал NEWSONE.

По его словам, он зашел в здание гостиницы через черный ход, чтобы администрация его не видела и не отменила мероприятие.

"Потом они поняли, что это моя встреча. Через 20 минут представитель администрации появился и сказал, вы должны встречу прекратить. Мы электрика вызвали - выключить свет. Через 20 минут отключили свет во всем отеле. И для всех свет выключили. Люди осветили своими мобильниками и мы встречу провели. Но тогда, в чем разница между Порошенко и Путиным?" - рассказал Саакашвили.

Кроме того, третий президент Грузии указал, что такие же методы применяет президент России Владимир Путин по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна