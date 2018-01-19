Саакашвили рассказал, как срывали его встречу в Одессе

19.01.2018 15:49 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обвинил администрацию одесской гостиницы, где он проводил встречу, в срыве мероприятия. Такое заявление он сделал во время своего выступления перед заседанием суда по рассмотрению апелляции Генеральной прокуратуры в пятницу, 19 января, которое транслировал телеканал NEWSONE.



По его словам, он зашел в здание гостиницы через черный ход, чтобы администрация его не видела и не отменила мероприятие.



"Потом они поняли, что это моя встреча. Через 20 минут представитель администрации появился и сказал, вы должны встречу прекратить. Мы электрика вызвали - выключить свет. Через 20 минут отключили свет во всем отеле. И для всех свет выключили. Люди осветили своими мобильниками и мы встречу провели. Но тогда, в чем разница между Порошенко и Путиным?" - рассказал Саакашвили.



Кроме того, третий президент Грузии указал, что такие же методы применяет президент России Владимир Путин по отношению к оппозиционеру Алексею Навальному.















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