Саакашвили заявил об аресте судом его американской банковской карточки

19.01.2018 15:57 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили утверждает, что 18 января Печерский районный суд Киева наложил арест на его американскую банковскую карточку. Об этом он заявил во время брифинга в зале Апелляционного суда 19 января, передает 112.ua.



По его словам, речь идет о карточке, которую у него изъяли во время обыска дома.



"Вчера Печерский суд заслушал вопрос и наложил арест на мою американскую карточку, которая действует и счет на которой закрыт", – отметил он.



При этом политик подчеркнул, что у него закрыты все банковские счета за пределами Украины.



Отметим, сегодня в Апелляционном суде Киева должно было состояться заседание касательно меры пресечения для Саакашвили.



Однако, как заявил политик, рассмотрение апелляции перенесли на 10:00 26 января.



"Суд перенесли на неделю в связи с событиями с одним из судей. У одного из судей умер родственник", – сообщил Саакашвили, передает "РБК-Украина".















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