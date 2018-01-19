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Серж Саргсян предложил кандидатуру своего однофамильца на пост президента Армении


19.01.2018   15:59
Президент Армении Серж Саргсян предложил сегодня, 19 января, кандидатуру посла республики в Великобритании Армена Саргсяна на пост главы государства, сообщили в его пресс-службе.

Накануне кандидатура Армена Саргсяна получила одобрение на заседании исполнительного органа правящей Республиканской партии Армении. Саргсян вносит кандидатуру как лидер РПА, а в перспективе партия может выдвинуть данную кандидатуру уже на сами выборы.

Уточняется, что сегодня Серж Саргсян встретился с Арменом Саргсяном. «Президент от имени имеющей большинство в парламенте политической силы предложил (Армену) Саргсяну дать согласие на выдвижение в качестве кандидата в президенты Республики Армения», - цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, по окончании президентского срока Саргсяна вступит в силу новая редакция Конституции Армении, по которой власть сосредоточится в руках парламента и правительства, а функции президента, избираемого парламентом, станут представительскими.






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