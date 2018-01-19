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Абашидзе: Я жду от Карасина ответа о задействовании соглашения о таможенном мониторинге


19.01.2018   16:21
На очередной встрече в Праге 31 января специальный представитель премьер-министра Грузии во вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе поставит перед Григорием Карасиным вопрос о соглашении таможенного мониторинга, оформленного в 2011 году.

Об этом спецпредставитель премьера заявил в ответ на вопрос Первого канала.

«Среди учтенных повесткой для торгово-экономических и транспортных вопросов, будет и вопрос соглашения о торгово мониторинге. Как вы знаете, грузинская сторона оформила контракт со швейцарской компанией в декабре, так что теперь очередь России», — заявляет Зураб Абашидзе.

Россия оформила соглашение о таможенном мониторинге с Грузией в обмен на поддержку вступления во Всемирную торговую организацию в 2011 году.

Это единственный документ, в котором Россия признает территориальную целостность Грузии. Соглашение определяет российско-грузинские торговые коридоры, которые будут контролировать нейтральные мониторы.

Правительство Грузии оформило соглашение об имплементации документа со швейцарской частной компанией в декабре прошлого года.

Грузинская сторона ждет одобрения от Москвы.






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