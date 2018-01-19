Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили не исключает, что во вторник его могут выслать из Украины


19.01.2018   16:32
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили вновь заявляет, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований пребывать на территории Украины.

"У них есть только одно дело и только одно желание – в понедельник есть главный суд для них, это апелляционный суд, по которому прекращают мой статус в Украине и могут меня депортировать из страны. Они попытаются сделать так, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план", - сказал он журналистам в пятницу в Апелляционном суде Киева, который перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ в домашнем аресте М.Саакашвили на 26 января.

Политик считает, что обжалование решения Печерского суда Киева по мере пресечения для него власть хочет осуществить 26 января уже "без его присутствия в стране".

"Я бы очень хотел, чтобы вы в понедельник поболели за меня чуть-чуть и за себя в первую очередь. Потому что я бы не хотел, чтобы во вторник меня погрузили в самолет в неизвестном направлении из заснеженного Киева. Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже если меня на Мальдивы отправят на год, на остров президентский, то мне лучше сидеть в тюрьме здесь", - подчеркнул М.Саакашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Доходы Грузии от международных транспортных операций сокращаются
США признали Грузию безопасной страной
Финансовый сектор не должен пользоваться «эстонской моделью» - глава «Кавкасус роуд проджект»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Кризис в Сухуми и его возможные последствия
К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Абашидзе о перспективах начала сообщения через оккупированные Россией территории Грузии
Дело Гиги Отхозория рассмотрит Страсбургский суд
Оккупационная база в Абхазии обзавелась караульными собаками
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главу чеченского «Мемориала» оставили в ИВС до 19 января
Ильхам Алиев: “Южный газовый коридор” станет очередным вкладом в энергобезопасность Европы
Алиев: SOCAR газифицирует Болгарию
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна