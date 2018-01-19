Саакашвили не исключает, что во вторник его могут выслать из Украины

19.01.2018 16:32 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили вновь заявляет, что 22 января Киевский апелляционный административный суд может лишить его последних легальных оснований пребывать на территории Украины.



"У них есть только одно дело и только одно желание – в понедельник есть главный суд для них, это апелляционный суд, по которому прекращают мой статус в Украине и могут меня депортировать из страны. Они попытаются сделать так, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план", - сказал он журналистам в пятницу в Апелляционном суде Киева, который перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ в домашнем аресте М.Саакашвили на 26 января.



Политик считает, что обжалование решения Печерского суда Киева по мере пресечения для него власть хочет осуществить 26 января уже "без его присутствия в стране".



"Я бы очень хотел, чтобы вы в понедельник поболели за меня чуть-чуть и за себя в первую очередь. Потому что я бы не хотел, чтобы во вторник меня погрузили в самолет в неизвестном направлении из заснеженного Киева. Мне киевский снег гораздо роднее, чем все остальное. Даже если меня на Мальдивы отправят на год, на остров президентский, то мне лучше сидеть в тюрьме здесь", - подчеркнул М.Саакашвили.















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