HRW назвал грузинские законы в области наркотиков «крайне суровыми»

19.01.2018 16:56 Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала существующие в Грузии законы в области наркотиков «крайне суровыми».



О наркополитике, которую внутри страны многие гражданские активисты и эксперты называют репрессивной, говорится в ежегодном отчете HRW, посвященном нарушению прав человека в разных странах мира.



В организации отмечают, что власти Грузии до сих пор продолжают использовать суровые законы «для преследования людей, употребляющих наркотики, в то время как возможности для их лечения остаются ограниченными».



HRW напомнил, что в 2015 году Конституционный суд Грузии признал норму о лишении свободы за хранение марихуаны неконституционной.



«В ответ на это, в июле 2017 года, парламент принял законодательные изменения для того, чтобы упразднить тюремное заключение в качестве наказания за хранение марихуаны до 70 граммов, но сохранил уголовную ответственность за ее хранение в больших количествах», — говорится в докладе, опубликованном накануне.



Несмотря на нововведения, «уголовные преступления, связанные с наркотиками, часто приводят к непропорциональным тюремным срокам, штрафам и другим санкциям, предусматривающим лишение прав», отмечено в отчете.



HRW также известно о том, что в Грузии полиция «заставляет тысячи людей проходить тесты на наркотики, в некоторых случаях, задерживая их на срок до 12 часов».



В части доклада, посвященной наркополитике Грузии, упоминается об аресте рэперов Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия. Участники группы «Birja Mafia» были задержаны в июне 2017 года по обвинению в незаконном приобретении и хранении запрещенных наркотических средств. Мгалоблишвили и Кебурия утверждали, что правоохранители подбросили им наркотики, в ответ на их саркастический клип о грузинской полиции.



«После протестов общественности, власти освободили их под залог, и начали проверку их заявления о неправомерных действиях полиции», — говорится в отчете.



Гражданские активисты, НПО и эксперты называют существующую в Грузии наркополитику неэффективной. Периодически в стране проводятся масштабные митинги с требованием либерализации законодательства в отношении наркотиков.



Власти Грузии отчасти соглашаются с доводами активистов и готовы пойти на уступки сторонников смягчения наркополитики. Также правительство Грузии заявило о намерении расширить программу лечения наркоманов и их ресоциализации.



Тем не менее, каких-либо действенных шагов в этом направлении правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» до сих пор не предприняла.



Новости-Грузия











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