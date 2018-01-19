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Бокучава: Ведутся переговоры об экстрадиции Саакашвили
19.01.2018 17:58
По словам члена парламентской фракции «Национальное движение» Тины Бокучава, между Украиной и Грузией ведутся переговоры об экстрадиции бывшего президента Михеила Саакашвили.
Как заявила Первому каналу Бокучава, в Грузии, как и в Украине, олигарх принял решение не конкурировать с главным политическим оппонентом, а убрать его с помощью правовых процессов.
«В Грузии происходит то же самое. Интересы трех олигархов – Иванишвили, Путина и Порошенко против Саакавили совпадают, однако правда и народ на его стороне. Я уверена, что его борьба завершится победой. Иванишвили боится пребывания Саакашвили в Грузии в любой форме и это видно из разговоров которые по мнению Гомелаури, состоялись между бывшим министром внутренних дел с министром внутренних дел Украины. Что касается экстрадиции, ведутся переговоры и эти люди считают, что могут торговаться политическими оппонентами, что у них не пройдет. Мы готовы ко всем данностям, так как уверены, что правда на стороне нашей политической команды», — заявила Бокучава.
В Киевском апелляционно суде вновь отложили рассмотрение дело бывшего губернатора Одессы Михеила Саакашвили. Заседание состоится 26 января, в 10:00 утра по местному времени.
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