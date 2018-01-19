Георгий Квирикашвили исключает выдвижение его кандидатуры на президентских выборах

19.01.2018 18:01 Могу сказать вам прямо, что выдвижение моей кандидатуры на будущие выборы президента исключено, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил 1tv.ge комментируя вопрос.



На вопрос, проходит ли в правящей команде обсуждение в связи с кандидатом в президенты и рассматривается ли его кандидатура, премьер заявляет, что команда пока не определилась по кандидатам. По его словам, данный вопрос пока находится на уровне предварительных разговоров и он категорически исключает свою кандидатуру на этот пост.



«Что касается обсуждения моей кандидатуры, эта тема периодически появляется в СМИ. Могу сказать прямо, выдвижение моей кандидатуры на будущие выборы президента исключено. Я, исходя из моей сегодняшней позиции, вместе с правительственной командой, осуществляю ту программу, которая обеспечивает значительную положительную динамику в нашей стране.



Для успешного осуществления этой программы необходима полная консолидация и достижение значительных результатов в начатых делах. В этой ситуации рассмотрение моей кандидатуры на пост президента даже неуместно, и неинтересно для меня, и думаю, постоянное муссирование этой темы вредит и нашей команде», — заявил Георгий Квирикашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

