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Парламентская делегация Грузии посетит Узбекистан
19.01.2018 18:35
Делегация Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе 20 января 2018 года посетит Узбекистан.
Делегация Грузии проведет встречи в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Также представители Грузии проведут переговоры в государственных комитетах по инвестициям и по развитию туризма, в Правительстве Узбекистана.
Во время переговоров, стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией.
В рамках визита ожидается подписание Меморандума о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и парламентом Грузии.
Делегация Грузии посетит Самарканд. Члены делегации возложат цветы к могиле Первого Президента нашей страны Ислама Каримова и осмотрят достопримечательности Самарканда.
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