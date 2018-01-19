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Парламентская делегация Грузии посетит Узбекистан


19.01.2018   18:35
Делегация Грузии во главе с председателем парламента Ираклием Кобахидзе 20 января 2018 года посетит Узбекистан.

Делегация Грузии проведет встречи в Сенате и Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Также представители Грузии проведут переговоры в государственных комитетах по инвестициям и по развитию туризма, в Правительстве Узбекистана.

Во время переговоров, стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией.

В рамках визита ожидается подписание Меморандума о межпарламентском сотрудничестве между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и парламентом Грузии.

Делегация Грузии посетит Самарканд. Члены делегации возложат цветы к могиле Первого Президента нашей страны Ислама Каримова и осмотрят достопримечательности Самарканда.






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