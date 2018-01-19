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Председатель Парламента Грузии встретился с президентом Украины


19.01.2018   18:57
Председатель Парламента Грузии завершил официальный визит в Украину встречей с президентом страны Петром Порошенко.

Стороны обсудили дружеские и партнерские отношения между двумя странами и говорили о будущих планах сотрудничества.

По словам председателя парламента Грузии, Грузию и Украину связывают особенные исторические и дружеские отношения, на чем основано тесное политическое и экономическое сотрудничество между странами.

«С Украиной нас связывают особые отношения. У нас есть не только тесная политическая и экономическая связь, мы и исторически близки. Ответственностью наших политиков является углубление этих отношений, и парламент Грузии с энтузиазмом настроен к этому вопросу. В этом году мы отмечаем годовщину установления дипломатических отношений», — заявил председатель парламента Грузии.

Разговор коснулся общих вызовов перед странами и важности скоординированного сотрудничества для сопротивления им.

На встрече Ираклия Кобахидзе и Петра Порошенко внимание было уделено важности межпарламентского сотрудничества и обмена опытом в разных направлениях.

Был также подчеркнут значительный потенциал для углубления экономического сотрудничества между странами.

На встрече обсуждался процесс интеграции Грузии и Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Было отмечено, что для достижения общих целей Грузия и Украина должны координировано работать в международном формате.

Стороны подтвердили свою решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины, а также интеграции в европейские и евроатлантические структуры.






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