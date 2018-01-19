Порошенко: Важна координация Грузии и Украины в отношении российской агрессии

19.01.2018 19:33 Важна координация Грузии и Украины по таким вопросам, как российская агрессия, территориальная целостность, суверенитет, — об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



«Хочу поблагодарить вас за эффективную координацию в международных организациях. Наша координация важна в отношении таких вопросов, как российская агрессия, территориальная целостность, суверенитет.



Я помню визит вместе с президентом Грузии к административной границе оккупированной т.н. Южной Осетии и встречу с местными. Единственным вопросом этих людей было – почему это произошло, так как оккупация не принесла ничего хорошего ни осетинам, ни жителям Донбасса. Поэтому мы лучше всех осознаем, насколько важны наша координация и эффективные шаги в связи с восстановлением территориальной целостности.



Я доволен сотрудничеством с Европой, у обеих стран есть безвизовый режим с Евросоюзом, соглашение об ассоциации. У нас есть также потенциал развития экономических отношений. Мы эффективно работаем в Парламентской ассамблее Совета Европы. Мы очень довольны председательством Грузии в ГУАМ. Думаем, что должны укрепить политический компонент, так как экономика, так или иначе, хорошая», — заявил Петр Порошенко.



Председатель Парламента Грузии завершил официальный визит в Украину встречей с президентом страны Петром Порошенко.



Стороны обсудили дружеские и партнерские отношения между двумя странами и говорили о будущих планах сотрудничества.















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