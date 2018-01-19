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Посол Армении встретился с председателем городского совета Тбилиси
19.01.2018 20:40
Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 18 января встретился с председателем городского совета Тбилиси (сакребуло) Георгием Ткемаладзе.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в начале встречи Георгий Ткемаладзе, подчеркнув армяно-грузинские многовековые братские отношения, отметил, что он считает символичным, что посол Армении первый из аккредитованных в Грузии послов, с кем он встречается в должности председателя городского совета Тбилиси.
Стороны обсудили возможности и перспективы еще большего углубления сотрудничества и укрепления отношений между Ереваном и Тбилиси.
Посол Садоян в своем слове отметил, что Грузия и, в частности, Тбилиси, являются приоритетными направлениями для армянских туристов, что было заметно также и в новогодний период. В этом контексте, Рубен Садоян отметил, что Ереван и Тбилиси имеют огромный потенциал для осуществления совместных проектов в области туризма, добавив, что он со своей стороны приложит все усилия для реализации этого потенциала и для того, чтобы Армения стала желаемым направлением для грузинских туристов.
Председатель городского совета Тбилиси, в свою очередь, представил послу Армении те программы и проекты, которые осуществляются в Тбилиси, в то же время выразив надежду на тесное сотрудничество с послом Республики Армения в деле воплощения в жизнь новых инициатив и совместных проектов.
Посол Рубен Садоян проинформировал Георгия Ткемаладзе, что в этом году столица Армении Ереван празднует 2800-летний юбилей своего основания и армянская сторона будет рада, если в посвященных этой дате празднованиях примет участие и председатель тбилисского городского совета.
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