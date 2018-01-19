Глава Пентагона назвал Россию и Китай «ревизионистскими державами»

19.01.2018 21:47 Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Россию и Китай "ревизионистскими державами" и сказал, что основное внимание в военной стратегии США отходит от терроризма и возвращается к тому, что он назвал "соревнованием великих держав".



Мэттис заявил об этом 19 января, когда обнародовал стратегию национальной обороны Пентагона, важный политический документ, который будет служить в качестве карты для военного планирования США на ближайшие годы.



"Мы продолжим кампанию против террористов, но растущая конкуренция держав, а не терроризм в настоящее время является основным направлением национальной безопасности США", – сказал он. Мэттис назвал Китай и Россию "ревизионистскими державами", заявив, что обе стремятся создать "мир, соответствующий их авторитарным моделям".



В своем выступлении Мэттис сказал, что Министерство обороны США отходит от акцента на терроризме, который был в центре внимания планирования военной политики США в течение примерно 17 лет после терактов 11 сентября 2001 года.















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