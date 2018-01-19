Порошенко предложил ввести европейские санкции против России за оккупацию территорий Грузии

19.01.2018 22:26 Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе в рамках его официального визита в Украину.



Как сообщает президентская пресс-служба, собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.



Президент отметил, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизма санкций против России и грузинская сторона может к ней присоединиться.



"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - сказал президент.

















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