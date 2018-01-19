В Кишиневе подсчитают ущерб от российской оккупации Приднестровья

19.01.2018 23:56 Власти Молдовы намерены нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от военного присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize. Счет, который могут предъявить Москве, по его словам, будет измеряться в миллиардах долларов.



В интервью латвийскому изданию Андриан Канду заявил, что в Приднестровье незаконно находятся около 2000 российских военнослужащих, которых в Кишиневе считают оккупационными силами. «Российские военные подразделения представляют угрозу безопасности, поскольку это незаконное военное присутствие, такое же, как нахождение российской армии в Абхазии, т.н. Южной Осетии и Восточной Украине», — сказал спикер.



Россия, по его словам, нарушает международное право. Молдавские власти пытаются поднимать этот вопрос на международном уровне и надеются, что его обсудят на площадке ООН.



Латвийский журналист также спросил Канду, не собираются ли молдавские власти предъявить России счет и за советскую оккупацию. На это спикер ответил, что в Молдове это чувствительная проблема, и общество расколото в отношении к советскому прошлому. «Но это правда, что наши люде пострадали от депортаций, голода и других преступлений, совершенных коммунистическими властями. Возможно, мы еще раз создадим комиссию для расчета репараций», — добавил он.



Говоря о намеченных на осень парламентских выборах, Канду сказал, что это «будет геополитическая битва между Востоком и Западом». «С одной стороны, будут пророссийские силы, а с другой — партии, смотрящие на Запад. Мы ждем, что молдаване отдадут больше голосов за проевропейские политические силы», — подчеркнул он.



Председатель парламента пожаловался на российское информационное вмешательство в события в Молдове. В стране, по его словам, активизировалась деятельность пророссийских неправительственных организаций и «разведывательная деятельность».



«Тенденции указывают на то, что в будущем вмешательство в политические процессы государства станет еще более интенсивным. Чтобы умерить влияние России, мы хотим законодательно обязать неправительственные организации, получающие финансирование из-за границы, быть более прозрачными. Кроме того, на предстоящих парламентских выборах люди смогут избирать депутатов по одномандатным округам, что тоже уменьшит влияние пророссийских сил», — подвел итог Андриан Канду.















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