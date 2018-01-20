|
Трамп призвал к общенациональному запрету абортов на поздних сроках
20.01.2018 14:40
Президент США Дональд Трамп призвал к общенациональному запрету на аборты на поздних сроках беременности.
«США сегодня входят в число из семи стран наряду с Китаем и Северной Кореей, где разрешены аборты на поздних сроках», — сказал он, выступая по видеосвязи перед участникам демонстрации против абортов, которая проходит в Вашингтоне.
«Это неправильно и это нужно менять», — подчеркнул Трамп.
Он сообщил, что сегодня все больше американцев выступают против абортов и лишь 12% жителей страны поддерживают искусственное прерывание беременности на любом сроке.
«В моей администрации мы всегда будем защищать первое право, закрепленное Декларацией независимости, — право на жизнь», — сказал Трамп. Он стал первым президентом, формально обратившимся к участникам марша, который проходит в столице в 45-й раз.
Президент призвал сенат утвердить и передать ему на подпись закон об общенациональном запрете абортов на поздних сроках. Он также объявил, что его администрация представила инициативу по законодательной защите религиозной свободы и свободы убеждений медицинского персонала в случае их отказа осуществлять аборты, а также отмене указания предыдущей администрации, лишавшего местные власти возможности ограничивать финансирование учреждений, осуществляющих незаконные, по замечанию Трампа, аборты.
В ежегодном Марше за жизнь в Вашингтоне, по данным организаторов, принимают участие более 100 тысяч человек.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна