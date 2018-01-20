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Долидзе: Судебная власть имеет две основные проблемы – надежность и затягивание дел


20.01.2018   16:57
У суда две основные проблемы – надежность и затягивание дел, - об этом заявила член Высшего совета юстиции, не являющаяся судьей, Анна Долидзе.

По ее словам, правосудие должно стать публичным, прозрачным и открытым.

«Проведено несколько реформ, сделано несколько важных шагов. К примеру, усовершенствованы процедуры назначения судей, однако в судебной системе остается очень много проблем. Я бы сказала, что двумя основными проблемами в этом случае являются надежность и затягивание дел. Очень многих людей заботит, что их дела не рассматриваются в суде своевременно», - заявила Анна Долидзе.






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